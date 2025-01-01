Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belästigt

Belästigt

Folge 8: Belästigt

44 Min.Ab 12

Angst bestimmt das Leben von Leonie Kaiser. Seit Monaten ist sie im Visier eines perversen Unbekannten. Die Attacken werden immer schlimmer - doch der Stalker hinterlässt keine brauchbaren Spuren. Isabella Schulien macht sich für das hilflose Opfer auf die Jagd nach dem kranken Verfolger.

