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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 07.08.2022
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Der King

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 7: Der King

45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12

Sandra lebt in Todesangst: Sie musste mit ihrer kleinen Tochter in eine Plattenbausiedlung ziehen - dort wird sie von einer Jugendgang brutal um Schutzgeld erpresst. Auch ihr cholerischer Exmann verfolgt und bedroht sie. Alexander Hold eilt der verzweifelten Mutter zu Hilfe.

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