Staffel 2Folge 7vom 07.08.2022
Der KingJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 7: Der King
45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12
Sandra lebt in Todesangst: Sie musste mit ihrer kleinen Tochter in eine Plattenbausiedlung ziehen - dort wird sie von einer Jugendgang brutal um Schutzgeld erpresst. Auch ihr cholerischer Exmann verfolgt und bedroht sie. Alexander Hold eilt der verzweifelten Mutter zu Hilfe.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1