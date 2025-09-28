Staffel 4Folge 104vom 28.09.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 104: Aus und vorbei
Für Nicole Weber ist die Ehe mit Jens die reinste Hölle! Ihr Mann wird immer mehr zum Kontrollfreak und macht sogar den beiden gemeinsamen Kindern Angst! Jetzt nimmt die 33-Jährige ihren ganzen Mut zusammen und wirft ihren Noch-Mann aus dem Haus. Doch so leicht akzeptiert der jähzornige Ehemann die Trennung nicht! Rechtsanwältin Benita Brückner hilft der Mutter. Und ihr fehlen die Worte als sie erfährt, wie weit Nicoles Mann wirklich geht.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH