Staffel 4Folge 28vom 26.01.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 28: Endstation (RT)
44 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Als Niklas Schwarzmanns fünfjähriger Sohn angefahren und lebensgefährlich verletzt wird, dreht der Familienvater durch. Er sinnt auf Rache und folgt Frau und Tochter des vermeintlichen Unfallfahrers in einen Bus und nimmt sie und alle anderen Passagiere als Geiseln. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... Alexander Stephens muss sein Leben riskieren, um den Wahnsinn zu beenden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH