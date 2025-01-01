Staffel 4Folge 39vom 01.01.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 39: Macht und Ohnmacht
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Ein ganz normaler Tag entpuppt sich für Alexander Hold als Albtraum! Er wird Teil einer perfiden Verschwörung. Es tauchen intime Fotos vom Richter und einer halbnackten Frau auf. Doch damit nicht genug, er soll auch eine Frau sexuell genötigt und sogar einen Mord begangen haben. Wer will dem Richter diese furchtbaren Dinge in die Schuhe schieben? Als sich sogar die Polizei und der Staatsanwalt gegen ihn stellen, steht für Alexander Hold alles auf dem Spiel!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH