Staffel 4Folge 47vom 16.03.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 47: Frau ohne Vergangenheit
44 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Eine junge Frau wird bewusstlos in einem Müllcontainer gefunden. Als sie wieder aufwacht, ist die Erinnerung an ihre Vergangenheit gelöscht. Doch die Frau scheint ein Geheimnis zu haben, denn noch im Krankenhaus wird sie wieder Opfer eines Angriffs. Wer ist sie? Und wer will sie aus dem Weg räumen? Alexander Hold setzt alle Hebel in Bewegung, um der Unbekannten aus ihrer aussichtslosen Situation zu helfen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH