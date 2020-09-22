Staffel 5Folge 10vom 22.09.2020
Das Leben ist kein PonyhofJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 10: Das Leben ist kein Ponyhof
45 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Ein Pferdemörder treibt auf dem Hof von Julia Krüger sein Unwesen. Beherzt legt sich die engagierte Pferdenärrin auf die Lauer - und bezahlt beinahe mit ihrem Leben. Julias Mann Uwe zeigt kein Verständnis für die Tierliebe seiner Frau und sucht das Weite. Rechtsanwalt Stephan Lucas forscht in der Dorfgemeinschaft nach dem Täter. Neben dem Metzger gerät auch der Vorbesitzer des Hofes unter Verdacht. Als ein weiteres Pony verschwindet, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1