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Eine glänzende Verführung

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 9: Eine glänzende Verführung

46 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Pias Ex Toni wird aus dem Gefängnis entlassen. Weil sie ihm bei seinem Prozess kein falsches Alibi gab, fürchtet Pia nun seine Rache. Als tatsächlich ein Mordanschlag auf sie verübt wird, ist Alexander Hold zur Stelle und rettet sie.

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