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In Kleiner Runde - Inside Medien

Woman On A Mission, Mit: Alexandra Maurer

Talk? Now!Staffel 1Folge 129vom 18.02.2026
Woman On A Mission, Mit: Alexandra Maurer

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In Kleiner Runde - Inside Medien

Folge 129: Woman On A Mission, Mit: Alexandra Maurer

98 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Heute wird es bei uns in der „kleinen Runde“ sehr persönlich. Wir haben unsere ehemalige Kollegin Alexandra Maurer zu Gast. Viele von euch kennen sie noch aus unseren wilden Zeiten beim experimentellen Sender joiz, oder später von großen Shows auf ProSiebenSat.1 und The Masked Singer Switzerland. Doch hinter dem strahlenden Gesicht vor der Kamera liegt ein Jahr, das alles verändert hat. Alex nimmt uns mit zurück zum Tag der Geburt ihrer zweiten Tochter Lily – ein Moment, der eigentlich pures Glück sein sollte, aber in einem lebensgefährlichen Überlebenskampf endete. Sie spricht offen darüber, wie sie dem Tod nur knapp entkam und warum diese Erfahrung der Auslöser für ihr Herzensprojekt „Woman On A Mission“ war. Natürlich schwelgen wir auch in Erinnerungen: Die joiz-Ära: Was wir damals im Fernsehen ausprobiert haben und wie prägend diese Zeit für uns alle war. Karriere-Achterbahn: Der Weg von der Nische ins große Prime-Time-Licht. Neustart: Warum Alex heute mit ihrem Blog und Podcast anderen Frauen eine Stimme gibt, die ähnliche Schicksale verarbeiten müssen. Eine Folge über tiefe Abgründe, echte Freundschaft und die Kraft, nach dem Schlimmsten wieder aufzustehen.

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