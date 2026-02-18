ZDF-Umbruch, Raabs Jetski-WM & KI-Beben: Inside Medien mit Julia & MauriceJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 134: ZDF-Umbruch, Raabs Jetski-WM & KI-Beben: Inside Medien mit Julia & Maurice
In der neuesten Ausgabe von „In kleiner Runde – Inside Medien“ blicken Julia Krüger und Maurice Gajda tief hinter die Kulissen der deutschen Medienlandschaft. Zwischen öffentlich-rechtlichem Umbruch, sportlichen Experimenten und technologischen Beben – das sind die Themen der Woche: Generationenwechsel oder Rausschmiss? Wir analysieren die aktuelle Strategie des ZDF, das sich auffällig konsequent von langjährigen Gesichtern trennt. Was steckt hinter dem Austausch gegen jüngere Moderatoren? Stefan Raab sticht in See: In Duisburg plant das Entertainment-Urgestein die erste RTL Jetski-WM. Wir diskutieren, ob dieses Event das nächste große Ding wird oder buchstäblich baden geht. Teleshopping am Abgrund: Die Insolvenz von Channel 21 markiert das Ende einer Ära. Wir beleuchten die Hintergründe der Krise im Homeshopping-Sektor. Ryan Murphy & die Kennedys: Der „American Horror Story“-Schöpfer widmet sich in einer kontroversen Serie dem Leben von John F. Kennedy Jr. – wir verraten, warum das Projekt schon jetzt für Zündstoff sorgt. KI-Revolution bei RTL & der geplatzte Disney-Deal: Während RTL massiv in KI-Technologien investiert, um das Programm der Zukunft zu gestalten, sorgt das Ende der Kooperation zwischen Disney und OpenAI für weltweite Schlagzeilen. Wir ordnen ein, was das für die Branche bedeutet.
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