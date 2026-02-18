Wenn Bundesländer aus ARD & ZDF aussteigen?!Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 137: Wenn Bundesländer aus ARD & ZDF aussteigen?!
Wenn Populisten aussteigen – Der ÖRR am Scheideweg Was passiert, wenn eine Landesregierung den Stecker zieht? In der neuesten Folge von „In kleiner Runde – Inside Medien“ diskutieren Maurice Gajda und Julia Krüger ein Szenario, das im Superwahljahr 2026 bittere Realität werden könnte. Darum geht es in dieser Folge: Der juristische Hebel: Wir beleuchten, wie ein Ministerpräsident im Alleingang Staatsverträge kündigen kann und warum aktuelle Schutzmechanismen der Landtage bei einer absoluten Mehrheit der AfD ins Leere laufen könnten. Das Modell „Grundfunk“: Populistische Parteien liebäugeln mit dem finnischen Vorbild – eine steuerfinanzierte Abgabe statt des Rundfunkbeitrags. Doch wie passt der Wunsch nach mehr Einfluss mit der gleichzeitigen Forderung nach Staatsferne zusammen? Infrastruktur im Visier: Wenn der MDR-Staatsvertrag fällt, steht nicht nur das Programm auf dem Spiel. Wir klären, was mit Gebäuden, Personal und terrestrischen Frequenzen passiert, wenn ein Bundesland aus der Solidargemeinschaft ausschert.' Das Beitrags-Dilemma: Weniger zahlen für weniger Funk? Von wegen. Wir analysieren, warum ein Alleingang für die Bürger am Ende massiv teurer werden könnte und warum jahrelange juristische Kämpfe vor dem Bundesverfassungsgericht vorprogrammiert sind. Ein Deep Dive in die Medienpolitik und die Frage: Wie wehrhaft ist unser Rundfunksystem wirklich?
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