In the Eye of the Storm
Folge vom 25.08.2024: Blizzard über Buffalo
45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Buffalo, im Dezember 2022: Ausgerechnet zur Weihnachtszeit wird die Stadt am Ufer des Eriesees von einem ungewöhnlich starken Schneesturm in Schockstarre versetzt. Auf den Straßen herrscht Chaos. Rettungskräfte bekommen es mit unzähligen Verkehrsunfällen zu tun. Orkanartiger Wind und bis zu 1 Meter Neuschnee verschärfen die Situation zusätzlich. Während Hunderte Augenzeug:innen das heftige Blizzard-Ereignis auf Video festhalten, geraten manche Menschen durch das Naturspektakel in akute Lebensgefahr. Eine Frau rettet einen Senior aus dem Sturm, um ihn vor dem sicheren Kältetod zu bewahren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Wetter
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.