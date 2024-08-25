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In the Eye of the Storm

Blizzard über Buffalo

DMAXFolge vom 25.08.2024
Blizzard über Buffalo

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In the Eye of the Storm

Folge vom 25.08.2024: Blizzard über Buffalo

45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Buffalo, im Dezember 2022: Ausgerechnet zur Weihnachtszeit wird die Stadt am Ufer des Eriesees von einem ungewöhnlich starken Schneesturm in Schockstarre versetzt. Auf den Straßen herrscht Chaos. Rettungskräfte bekommen es mit unzähligen Verkehrsunfällen zu tun. Orkanartiger Wind und bis zu 1 Meter Neuschnee verschärfen die Situation zusätzlich. Während Hunderte Augenzeug:innen das heftige Blizzard-Ereignis auf Video festhalten, geraten manche Menschen durch das Naturspektakel in akute Lebensgefahr. Eine Frau rettet einen Senior aus dem Sturm, um ihn vor dem sicheren Kältetod zu bewahren.

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