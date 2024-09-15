In the Eye of the Storm
Folge vom 15.09.2024: Zerstörerische Tornados
44 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Am 29. April 2022 wird die Gemeinde Andover, östlich von Wichita in Kansas, von einem Tornado getroffen. Die Menschen suchen Schutz in Gebäuden, während der Sturm draußen schwere Schäden anrichtet. Bereits 5 Wochen zuvor hat eine ganze Serie von Tornados heftig in Texas gewütet. Dramatische Szenen spielten sich dort in Jacksboro ab. 400 Menschen, darunter viele Kinder, sind den Naturgewalten ausgeliefert, als ein Tornado über das örtliche Schulgebäude fegt. Wetterexperten wie der Meteorologe Jay Prater und der Sturmjäger Charles Edwards lassen die tödliche Tornado-Serie noch einmal Revue passieren.
