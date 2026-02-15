In the Eye of the Storm
Folge vom 15.02.2026: Tödliche Tornado-Welle
45 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Rund zwei Wochen vor Weihnachten lagen die Temperaturen 2021 in Kentucky noch bei über 20 Grad. Die ungewöhnliche Wärme begünstigte im Südosten der USA die Bildung starker Gewitterzellen. Am 10. Dezember heulten schließlich die Sirenen: Kurz nach 21 Uhr wurde in Mayfield der Ausnahmezustand ausgerufen. Ein großer, zerstörerischer Tornado hatte den Boden erreicht und steuerte auf die Innenstadt zu. Einige Menschen suchten Schutz in Tunneln und Kellern. Auch im Bezirksgefängnis spitzte sich die Lage dramatisch zu – das Gebäude hielt den Naturgewalten nicht stand.
