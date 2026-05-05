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Infos & Tipps: Radieschen

ORF2Staffel 1Folge 519vom 05.05.2026
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Folge 519: Infos & Tipps: Radieschen

2 Min.Folge vom 05.05.2026

Radieschen gehören in Österreich zum ersten Freilandgemüse und sind ein kalorienarmer Snack, der gerade im Bioanbau mit viel Vitamin C überzeugt. Radieschen brauchen zwischen vier und acht Wochen von der Aussaat bis zur Ernte und bleiben gut frisch.

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