Infos & Tipps: RadieschenJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 519: Infos & Tipps: Radieschen
2 Min.Folge vom 05.05.2026
Radieschen gehören in Österreich zum ersten Freilandgemüse und sind ein kalorienarmer Snack, der gerade im Bioanbau mit viel Vitamin C überzeugt. Radieschen brauchen zwischen vier und acht Wochen von der Aussaat bis zur Ernte und bleiben gut frisch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
infos & tipps
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2