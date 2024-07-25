Frischer Wind im Bond-KosmosJetzt kostenlos streamen
Inside James Bond
Folge 3: Frischer Wind im Bond-Kosmos
43 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12
Sean Connery erklärt sich ein letztes Mal dazu bereit, den Geheimagenten James Bond in "Diamantenfieber" zu verkörpern. Danach müssen sich die Produzenten Broccoli und Saltzman jedoch auf die Suche nach einem würdigen Nachfolger begeben. Ihre Wahl fällt auf Roger Moore, der dem Charakter neues Leben einhauchen soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside James Bond
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.