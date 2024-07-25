Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside James Bond

Frischer Wind im Bond-Kosmos

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 25.07.2024
Frischer Wind im Bond-Kosmos

Inside James Bond

Folge 3: Frischer Wind im Bond-Kosmos

43 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12

Sean Connery erklärt sich ein letztes Mal dazu bereit, den Geheimagenten James Bond in "Diamantenfieber" zu verkörpern. Danach müssen sich die Produzenten Broccoli und Saltzman jedoch auf die Suche nach einem würdigen Nachfolger begeben. Ihre Wahl fällt auf Roger Moore, der dem Charakter neues Leben einhauchen soll.

