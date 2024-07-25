Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 25.07.2024
Folge 4: Bond gegen Bond

43 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12

In den 80er Jahren kommt es zum Duell der Bond-Darsteller. Während Roger Moore den Geheimagenten weiterhin für Eon Productions verkörpert, schließt sich Sean Connery mit Kevin McClory zusammen, um "Feuerball" neu zu inszenieren. Sowohl "Octopussy" als auch "Sag niemals nie" erscheinen im Jahr 1983 im Kino und konkurrieren um Einspielergebnisse.

