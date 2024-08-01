Inside James Bond
Folge 6: Eine Ära geht zu Ende
43 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12
Im Jahr 2006 steht James Bond erneut vor einem Makeover. Das Studio will eine jüngere Generation ansprechen und entscheidet sich dazu, Ian Flemings ersten Roman "Casino Royale" neu zu verfilmen. Die Produzenten begeben sich auf die Suche nach einem neuen Hauptdarsteller und stoßen auf Daniel Craig. Die Entscheidung, den blonden Briten als 007 zu casten, sorgt weltweit für Schlagzeilen.
