Inside Marvel
Folge 3: Der unglaubliche Hulk
43 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12
Der unglaubliche Hulk zählt zu den bekanntesten Figuren des Marvel-Universums, der bereits in mehreren Filmen und Serien in Szene gesetzt wurde. Im Sommer 2003 kommt "Hulk" mit Eric Bana in der Hauptrolle in die Kinos, doch der gewünschte Erfolg bleibt aus. Als Marvel die Rechte für die Figur danach zurückbekommt, will Kevin Feige den grünen Helden erneut auf die große Leinwand bringen.
Inside Marvel
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.
Enthält Produktplatzierungen