Inside Marvel
Folge 6: The Avengers
43 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Bei der San Diego Comic Con 2010 kommen zum ersten Mal alle "Avengers" zusammen. Die größte Überraschung im Cast ist Mark Ruffalo, der anstatt von Edward Norton den Part des Hulk übernehmen soll. Joss Whedon wird engagiert, um den bis dahin wichtigsten Film des MCU zu inszenieren, doch es kommt zu kreativen Differenzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Marvel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.
Enthält Produktplatzierungen