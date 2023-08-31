Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei der San Diego Comic Con 2010 kommen zum ersten Mal alle "Avengers" zusammen. Die größte Überraschung im Cast ist Mark Ruffalo, der anstatt von Edward Norton den Part des Hulk übernehmen soll. Joss Whedon wird engagiert, um den bis dahin wichtigsten Film des MCU zu inszenieren, doch es kommt zu kreativen Differenzen.

