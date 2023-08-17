Inside Marvel
Folge 1: Die Fantastic Four
43 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Marvel Comics belegt jahrelang den zweiten Platz hinter dem Rivalen National Allied Publications, später D.C. Comics. Dann fangen Stan Lee und Jack Kirby jedoch damit an, die Welten und Storylines ihrer Helden miteinander zu verbinden und entwickeln dadurch ein umfangreiches Universum, das später als Grundlage für das MCU dient.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.
Enthält Produktplatzierungen