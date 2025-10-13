Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Marvel

Guardians of the Galaxy

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 13.10.2025
Guardians of the Galaxy

Guardians of the GalaxyJetzt kostenlos streamen

Inside Marvel

Folge 7: Guardians of the Galaxy

43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Nach den bisherigen klassischen Superhelden-Filmen begibt sich Marvel auf neues Terrain: In "Guardians of the Galaxy" inszeniert James Gunn eine Weltraumoper mit bisher fast unbekannten Charakteren. Das Studio geht damit das Risiko ein, an den Kinokassen zu floppen - und tatsächlich kommen die ersten Test-Vorführungen beim Publikum nicht gut an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Marvel
ProSieben
Inside Marvel

Inside Marvel

Alle 1 Staffeln und Folgen