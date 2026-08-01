Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Folge 1: Lucy liebt Star Trek
41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Die Doku-Reihe "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums" blickt zurück auf eine bewegende Geschichte. Bereits als die Science-Fiction-Serie noch in ihren Kinderschuhen steckte, nahm eine Frau eine wichtige Rolle ein: Lucy.
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Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Science Fiction
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: GRB Entertainment