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Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
1 StaffelAb 12
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Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
Von den 60er Jahren bis zu den heutigen Spin-Offs: Super-Trekkie Bastian Pastewka begibt sich auf eine wunderbare Zeitreise durch das gesamte Star-Trek-Universum.
Genre:Dokumentation, Science Fiction
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: GRB Entertainment
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