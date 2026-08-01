Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums

Die Zeichentrickserie

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 27.08.2026
Die Zeichentrickserie

Die ZeichentrickserieJetzt kostenlos streamen

Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums

Folge 2: Die Zeichentrickserie

41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Die Doku-Reihe "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums" blickt zurück auf eine bewegende Geschichte. Als die dritte Staffel der beliebten Science-Fiction-Serie im Jahr 1969 vom TV-Sender jedoch von der Primetime auf einen unbeliebten Sendeplatz verwiesen wurde, hatte dies ungeahnte Konsequenzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums
ProSieben MAXX
Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums

Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums

Alle 1 Staffeln und Folgen