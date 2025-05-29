Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Tom Cruise

Top Gun

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 29.05.2025
Top Gun

Top GunJetzt kostenlos streamen

Inside Tom Cruise

Folge 2: Top Gun

43 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12

Im Wartezimmer eines Zahnarztes kommt Jerry Bruckheimer die Idee zu "Top Gun". Gemeinsam mit seinem Kollegen Don Simpson arbeitet er an dem Blockbuster über Piloten. Da der Film so echt wie möglich aussehen soll, wird die Navy in das Projekt involviert. Tom Cruise soll die Hauptrolle übernehmen, doch seine Agentin will das bestmögliche Angebot für ihren Klienten herausholen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Tom Cruise
ProSieben MAXX
Inside Tom Cruise

Inside Tom Cruise

Alle 1 Staffeln und Folgen