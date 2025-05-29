Inside Tom Cruise
Folge 2: Top Gun
43 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12
Im Wartezimmer eines Zahnarztes kommt Jerry Bruckheimer die Idee zu "Top Gun". Gemeinsam mit seinem Kollegen Don Simpson arbeitet er an dem Blockbuster über Piloten. Da der Film so echt wie möglich aussehen soll, wird die Navy in das Projekt involviert. Tom Cruise soll die Hauptrolle übernehmen, doch seine Agentin will das bestmögliche Angebot für ihren Klienten herausholen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Tom Cruise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC