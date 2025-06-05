Mit Vollgas durch die 90erJetzt kostenlos streamen
Inside Tom Cruise
Folge 4: Mit Vollgas durch die 90er
42 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
In den 90er Jahren spielt Tom Cruise in einem erfolgreichen Film nach dem anderen. Doch die Auszeichnung mit dem Oscar bleibt ihm weiterhin verwehrt. Für "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" wird er schließlich erneut als bester Hauptdarsteller nominiert.
