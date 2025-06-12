Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 12.06.2025
42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Über 30 Jahre nach dem ursprünglichen "Top Gun"-Film arbeitet Tom Cruise an der Fortsetzung des Blockbusters. Der Perfektionist stellt hohe Anforderungen an sein Team und die anderen Schauspieler, die monatelang in echten Jets trainieren müssen. Die aufwendige Produktion zahlt sich aus, denn der Film ist ein riesiger Erfolg an den Kinokassen.

