Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Tom Cruise

Mission: Impossible

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 12.06.2025
Mission: Impossible

Mission: ImpossibleJetzt kostenlos streamen

Inside Tom Cruise

Folge 5: Mission: Impossible

42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

In den 90er Jahren gründen Tom Cruise und seine Agentin Paula Wagner eine gemeinsame Produktionsfirma. Ihr erstes Projekt ist das Action-Spektakel "Mission: Impossible", das sie zusammen mit Paramount Pictures umsetzen wollen. Tom Cruise ist fest entschlossen, die riskanten Stunts im Film selbst durchzuführen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Tom Cruise
ProSieben MAXX
Inside Tom Cruise

Inside Tom Cruise

Alle 1 Staffeln und Folgen