Inspektor Jury - Der Tod des HarlekinsJetzt kostenlos streamen
Inspektor Jury
Folge 10: Inspektor Jury - Der Tod des Harlekins
Nach einem Kostümfest wird in einem abgelegenen englischen Fischerdorf die Leiche einer Frau gefunden. Inspektor Jury übernimmt den rätselhaften Fall, doch schon die Identität des Opfers wirft Fragen auf. Zwischen falschen Spuren und dunklen Geheimnissen versucht er, die Wahrheit hinter dem beinahe perfekten Mord aufzudecken. Besetzung: Fritz Karl (Inspektor Richard Jury) Cornelius Obonya (Adrian Rees) Götz Schubert (Melrose Plant) Arndt Schwering-Sohnrey (Sergeant Wiggins) Franziska Junge (Lily) Catherine Byrne (Mrs. Manning) Katharina Thalbach (Agatha Ardry) Max von Pufendorf (Julian Crael) Philip O’Sullivan (Colonel Crael) Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Günter Knarr Bildquelle: ORF/EPO-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick