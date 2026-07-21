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Inspektor Jury

Inspektor Jury - Der Tod des Harlekins

ORF2Staffel 1Folge 10vom 21.07.2026
Inspektor Jury - Der Tod des Harlekins

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Inspektor Jury

Folge 10: Inspektor Jury - Der Tod des Harlekins

89 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Nach einem Kostümfest wird in einem abgelegenen englischen Fischerdorf die Leiche einer Frau gefunden. Inspektor Jury übernimmt den rätselhaften Fall, doch schon die Identität des Opfers wirft Fragen auf. Zwischen falschen Spuren und dunklen Geheimnissen versucht er, die Wahrheit hinter dem beinahe perfekten Mord aufzudecken. Besetzung: Fritz Karl (Inspektor Richard Jury) Cornelius Obonya (Adrian Rees) Götz Schubert (Melrose Plant) Arndt Schwering-Sohnrey (Sergeant Wiggins) Franziska Junge (Lily) Catherine Byrne (Mrs. Manning) Katharina Thalbach (Agatha Ardry) Max von Pufendorf (Julian Crael) Philip O’Sullivan (Colonel Crael) Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Günter Knarr Bildquelle: ORF/EPO-Film

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