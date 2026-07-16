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Inspektor Jury

Inspektor Jury spielt Katz und Maus

ORF2Staffel 1Folge 9vom 16.07.2026
Inspektor Jury spielt Katz und Maus

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Inspektor Jury

Folge 9: Inspektor Jury spielt Katz und Maus

89 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Ein rätselhafter Todesfall in einem idyllischen englischen Dorf entwickelt sich für Inspektor Richard Jury zu einer Serie mysteriöser Morde. Während die Ermittlungen immer komplizierter werden, gerät auch eine geheimnisvolle Sekretärin zunehmend in den Mittelpunkt des Falls. Besetzung: Fritz Karl (Inspektor Richard Jury) Götz Schubert (Melrose Plant) Marlene Morreis (Gillian) Arndt Schwering-Sohnrey (Alfred Wiggins) Katharina Thalbach (Agatha Ardry) Christoph Tomanek (Dr. Appleby) Judith Rosmair (Baronin de la Notre) Robyn Wright (Carrie) Regie: Andi Niessner Drehbuch: Günter Knarr Bildquelle: ORF/EPO-Film/Jonathan Hession

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