Inspektor Jury spielt Katz und MausJetzt kostenlos streamen
Inspektor Jury
Folge 9: Inspektor Jury spielt Katz und Maus
89 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Ein rätselhafter Todesfall in einem idyllischen englischen Dorf entwickelt sich für Inspektor Richard Jury zu einer Serie mysteriöser Morde. Während die Ermittlungen immer komplizierter werden, gerät auch eine geheimnisvolle Sekretärin zunehmend in den Mittelpunkt des Falls. Besetzung: Fritz Karl (Inspektor Richard Jury) Götz Schubert (Melrose Plant) Marlene Morreis (Gillian) Arndt Schwering-Sohnrey (Alfred Wiggins) Katharina Thalbach (Agatha Ardry) Christoph Tomanek (Dr. Appleby) Judith Rosmair (Baronin de la Notre) Robyn Wright (Carrie) Regie: Andi Niessner Drehbuch: Günter Knarr Bildquelle: ORF/EPO-Film/Jonathan Hession
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Inspektor Jury
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Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2