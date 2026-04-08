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Inspektor Jury

Inspektor Jury: Der Tote im Pub

ORF2Staffel 1Folge 8vom 08.04.2026
Inspektor Jury: Der Tote im Pub

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Inspektor Jury

Folge 8: Inspektor Jury: Der Tote im Pub

98 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Ein bizarrer Mord erschüttert Long Piddleton: Ein Mann wird tot in einem Bierfass gefunden. Inspektor Richard Jury ermittelt, unterstützt vom exzentrischen Aristokraten Melrose Plant. Die Verfilmung nach Martha Grimes verbindet britischen Humor, skurrile Figuren und spannende Ermittlungen. Besetzung: Fritz Karl (Inspektor Jury) Julia Stemberger (Isabel Rivington) Bernhard Schir (Simon Matchett) Götz Schubert (Melrose Plant) Arndt Schwering-Sohnrey (Alfred Wiggins) Julia Brendler (Vivian Rivington) Katharina Thalbach (Agatha Ardry) Regie: Edzard Onneken Bildquelle: ORF/ZDF/John Harding

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