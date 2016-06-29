Internet der Lügen
Folge vom 29.06.2016: Blindes Vertrauen
44 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 12
Kacie Woody lebt in einer ländlichen Gemeinde im US-Bundesstaat Arkansas, weit weg von all ihren Freunden. Zu ihrem Haus führte nur ein unbefestigter Weg, den fast niemand benutzt. Damit sich die 12-Jährige nach der Schule nicht so isoliert fühlt, erlaubt ihr Vater, dass sie im Internet chattet. In Teeny-Chatrooms lernt Kacie schließlich zwei Jungs kennen, die bald enge Freunde werden: den 14-jährigen Footballspieler Scott aus Atlanta und den 17-jährigen Surfer Dave aus Kalifornien. Das Mädchen verbringt ganze Abende online mit den Jungs. Doch als Kacie eines Tages aus ihrem Elternhaus verschleppt wird, führt die Spur zu ihren Chat-Freunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.