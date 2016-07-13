Internet der Lügen
Folge vom 13.07.2016: Ein Baby um jeden Preis
43 Min.Folge vom 13.07.2016Ab 12
Amanda Howard aus Clinton, Missouri, will nach der Highschool zur Air Force gehen. Doch die Träume der 17-Jährigen zerplatzen, als sie unerwartet schwanger wird. Da sie ihr egoistischer Freund Eric kaum unterstützt und das Geld knapp ist, bittet Amanda im Internet um Hilfe. Schon bald meldet sich eine ihr bislang unbekannte junge Mutter namens Ashley und macht ein großzügiges Angebot: eine ganze Wagenladung von Babykleidern, aus denen ihre Kinder herausgewachsen sind. Obwohl Amanda nur zwei Tage vor der Entbindung steht, trifft sie sich mit der Frau an einer Tankstelle - und erlebt eine böse Überraschung, die sie und ihr ungeborenes Baby in Lebensgefahr bringt.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
