TLC
Folge vom 27.07.2016

Mary Kay Beckman aus Las Vegas hat ihren Lebensgefährten verloren und durchlebt eine schwere Zeit. Die 48-jährige Maklerin muss die gemeinsame Immobilienfirma nun ganz allein am Laufen halten und hat kaum Zeit für private Verabredungen. Deshalb beginnt sie mit Online-Dating, trifft sich mit einigen Männern, doch der Funke will nicht überspringen. - Bis sich ein Mann namens Wade Ridley meldet. Der 53-Jährige ist ein echter Gentleman, sympathisch und wie sie ein passionierter Golfer. Nach den ersten Treffen ist Mary von Wade sehr angetan. Doch als die beiden ein Wochenende zusammen verbringen, fallen die Masken. Der galante Charmeur wird zur tickenden Zeitbombe.

