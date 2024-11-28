Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 28.11.2024: Geben und Lieben
23 Min.Folge vom 28.11.2024
Inmitten finanzieller Schwierigkeiten haben zwei leidenschaftlichen Weltverbesserer bemerkenswerte 5 Millionen Dollar gewonnen, doch sie wissen kaum, wie sie diesen unerwarteten Gewinn sinnvoll nutzen sollen. David springt ein und sorgt dafür, dass sie nicht nur an andere denken, sondern auch etwas für sich selbst tun. Er hilft ihnen, ihr Traumhaus in Pensacola, Florida, zu finden – einem Ort, der ihnen nicht nur Raum zum Leben, sondern auch die Möglichkeit gibt, ihre philanthropischen Träume zu verwirklichen und ein erfülltes Leben zu führen.
