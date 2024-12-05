Tanzen, Rubbellose und ein HausJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 05.12.2024: Tanzen, Rubbellose und ein Haus
22 Min.Folge vom 05.12.2024
Frühere 1-Millionen-Dollar-Gewinner:innen setzen erneut auf ihr Glück – dieses Mal mit David an ihrer Seite, um ein zweites Traumhaus in der Nähe von Nashville zu finden. Ihr Wunsch? Ein idyllisches und ruhiges Plätzchen, nicht weit entfernt von der Familie. Doch die größte Herausforderung ist nicht die Auswahl des Hauses, sondern eine Entscheidung zu treffen, während sie voller Freude ihren berühmten Happy Dance hinlegen.
