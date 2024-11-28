Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 28.11.2024: Rente im Süden
23 Min.Folge vom 28.11.2024
Eine Lehrerin und ein Lehrer aus Connecticut stehen am Beginn eines neuen Lebensabschnitts und haben das Glück, sich genau dann zur Ruhe setzen zu können, als ihre Träume Wirklichkeit werden. David tritt in ihr Leben und unterstützt sie dabei, das perfekte Zuhause im sonnenverwöhnten South Carolina zu finden – einem Paradies für Strand-Fans mit seinen endlosen Wasserwegen, aufregenden Bootsfahrten und atemberaubenden Landschaften. Gemeinsam begeben sie sich auf eine aufregende Reise, um ein Heim zu schaffen, das nicht nur ein Rückzugsort ist, sondern auch den perfekten Rahmen für ihr neues Kapitel im Ruhestand bietet.
