Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 14.08.2021: Auch Regen bringt Segen
23 Min.Folge vom 14.08.2021
Darren, Kate und ihre Kinder leben ziemlich beengt in ihrer 2-Zimmer-Wohnung in Newcastle. Doch ihr Gewinn von einer Million stellt das Leben der Familie komplett auf den Kopf! Jetzt können sie sich ein Update zu einem Einfamilienhaus leisten, in dem es sich noch besser leben lässt. Doch damit Laurence Llewelyn-Bowen das richtige Traumhaus finden kann, müssen sie sich auf einen Stil einigen. Darren mag es modern, während Kate Wert auf einen charmanten Vintage-Stil legt. Kann der Immobilien-Experte beide Stile miteinander verbinden?
