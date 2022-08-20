Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 20.08.2022: Der Hund entscheidet
22 Min.Folge vom 20.08.2022
Der Strandort Leigh-on-Sea in Essex wurde zum glücklichsten Wohnort der letzten zwei Jahre gewählt. Dort suchen Katherine und ihr Verlobter Will nach einem historischen Stadthaus im Zentrum der Stadt mit Altbau-Charme und einem großen Garten für ihren geliebten Hund. Leisten können sie sich den Traum, weil Katherine den Hauptgewinn in einer Quizshow machte. Jetzt wollen sie sich die Annehmlichkeiten von Leigh-on-Sea gönnen und engagieren den Immobilienexperten Laurence mit der Suche. Die Krönung von Katherines Gewinn wäre eine Kücheninsel im neuen Haus. Kann Laurence diesen Wunsch erfüllen?
