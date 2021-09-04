Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 04.09.2021: Ein Haus, viele Stufen
23 Min.Folge vom 04.09.2021
Für den zweifachen Vater Josh kam das Glück zur rechten Zeit. Nach einigen holprigen Ereignissen in seinem Leben musste er wieder im Zuhause seiner stilvollen Mutter einziehen. Kurze Zeit später gewann er gleich zwei Mal bei Onlinegames – und zwar insgesamt 400.000 Dollar. Damit sucht er nun ein neues Zuhause, das unbedingt drei Zimmer, einen Fernseh- und Gaming-Raum sowie einen Garten für seine Kinder beinhalten soll. Da Josh etwas Modernes möchte, sucht Laurence nach renovierten Häusern, die dem eleganten Stil von Joshs Mutter entsprechen.
