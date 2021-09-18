Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 18.09.2021: Schafe oder Neubau
23 Min.Folge vom 18.09.2021
In Chelmsford, der hübschen Hauptstadt von Essex, hat Tim in der Soziallotterie eine ordentliche Summe Geld gewonnen. Durch eine schwere Erkrankung konnte er nicht mehr als Polizist arbeiten – bei einem seiner Krankenhausaufenthalte kaufte er das alles verändernde Los. Jetzt hat er große Pläne, für sich und seine Frau Alison das Haus ihrer Träume im Norden der Grafschaft Durham zu kaufen. Aber um von einer winzigen Stadtwohnung in ein großzügiges Haus zu ziehen, brauchen sie die Hilfe von Laurence. Er macht sich auf die Suche, das perfekte Haus zu finden und überrascht das Paar mit umfunktionierten Gebäuden mit Charme.
