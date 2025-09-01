Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austin

23 Min.Ab 6

In Austin beginnt James seinen Tag mit einem Frühstückstaco im legendären Torchy's, gefolgt von einem Cowboy-Einkaufsbummel bei Allen's Boots und findet heraus, warum Austin als Hauptstadt der Live-Musik in den USA bekannt ist.

