James Martins kulinarisches Amerika
Folge 6: New Orleans
23 Min.Ab 6
James Martin fährt in einem Pontiac aus den 1970er Jahren nach New Orleans. Hier probiert er lokale Spezialitäten wie das Po Boy Sandwich. Danach darf er auf einem Balkon im Zentrum des französischen Viertels kochen.
