James Martins kulinarisches Amerika
Folge 5: Dallas
23 Min.Ab 6
James Martin erreicht Dallas. Dort besucht er die Texas State Fair und probiert einen texanischen Klassiker: Frittierte Butter! Und dann geht es nach Southfork, um James eigene Version der TV-Serie "Dallas" zu sehen!
Genre:Reise, Kochen
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Marlin Television