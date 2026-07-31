JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
JedermannJedefrau
Folge 10: JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 1
Das Salzburger Festspielmagazin "JedermannJedefrau", berichtet an vier Freitagen während der Festspielzeit über Kunst, Kultur, Wissenswertes und Aktuelles. Es informiert über das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Festspielbühnen der Mozart-Stadt und liefert spannende Ausblicke auf die kommenden Produktionen sowie Ereignisse. "JedermannJedefrau" blickt auch heuer wieder hinter die Kulissen und vervollständigt mit persönlichen Geschichten den Rundumblick auf das weltbekannte Festival. Zu Gast ist unter anderem "Der Club der ehemaligen Jedermann-Buhlschaften" - allen voran Verena Altenberger - sowie die heurige Buhlschaft Roxane Duran. Außerdem gewährt eine Salzburgerin Einblick in ihre kuriose Sammlung, die rund 200 Festspielkostüme umfasst. Weiters sorgt eine spannende Wette zum 270. Geburtsjahr von W. A. Mozart für Nervenkitzel bei den Zuseherinnen und Zusehern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick