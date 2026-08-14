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JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 3

ORF2Staffel 1Folge 12vom 14.08.2026
JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 3

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Folge 12: JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 3

23 Min.Folge vom 14.08.2026

In der dritten Ausgabe des Festspielmagazins wird der Frage nachgegangen, wie viel Ordnung im scheinbar chaotischen Stimmen eines Orchesters steckt. Außerdem werden die Statistinnen und Statisten der aktuellen "Jedermann"-Inszenierung auf ihren Wegen zwischen den Auftritten am Domplatz begleitet und es wird das Geheimnis gelüftet, wo sich ihre Garderoben befinden. Die Schauspielerin Mavie Hörbiger spricht vor der Uraufführung von Elfriede Jelineks neuem Stück "Unter Tieren" auf der Halleiner Perner-Insel über die tierischen Figuren und die gesellschaftskritischen Fragen, die das Werk aufwirft. Bildquelle: ORF/SF/BURG/Tommy Hetzel

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