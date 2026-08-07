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JedermannJedefrau

JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 2

ORF2Staffel 1Folge 11vom 07.08.2026
JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 2

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Folge 11: JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2026 - Folge 2

23 Min.Folge vom 07.08.2026

Kunst, Kultur und persönliche Geschichten: "JedermannJedefrau" blickt auch heuer wieder hinter die Kulissen der Salzburger Festspiele. Das Magazin begleitet das Geschehen auf und abseits der Bühne, trifft prominente Festspielgäste und zeigt die Menschen, die das Festival prägen – mit ungewöhnlichen Begegnungen und exklusiven Einblicken.

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