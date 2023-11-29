Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Happiness

JoynStaffel 3Folge 1vom 29.11.2023
Happiness

HappinessJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 1: Happiness

24 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12

Drei Monate nach seiner Verhaftung haben Christian und seine Ex-Freundin Emily eine Affäre. Doch Emily will mehr, sie will wieder fest mit ihm zusammen sein. Er verspricht ihr daraufhin, mit Jasna Schluss zu machen. Bevor es dazu kommen kann, öffnet Christian versehentlich einen an Jasna adressierten Brief vom Klinikum Potsdam: Jasna hat Brustkrebs.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen