Folge 5: Griebnitzsee
27 Min.Ab 12
Fahri ist stinksauer, weil Pheline ständig die Pille vergisst und nötigt sie, sie zu nehmen. Pheline spuckt sie aber heimlich wieder aus. Christian sieht das und steckt nun in der Zwickmühle. Derweil soll Emily auf Kala und Lila aufpassen, die im See schwimmen. Als Emily jedoch einschläft, kommt es zu einem Zwischenfall ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben